زيباري: سائرون لإجراء الانتخابات في كردستان لوضع حد للتجاوزات على حقوق الإقليم

2024-03-03 21:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال النائب السابق هوشيار زيباري، اليوم الأحد، إنه “سائرون لإجراء الانتخابات في كردستان لوضع حد للتجاوزات على حقوق الإقليم”.وكتب زيباري في تغريدة على تويتر “سائرون و بثقة لاجراء انتخابات حرة و نزيهة في اقليم كردستان العراق في ١٠/ ٦ /٢٠٢٤ لشرعنة مؤسسات الاقليم و لتحكيم الشعب في اختيار ممثليه ولوضع حد للتجاوزات المتكررة على حقوق […]

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