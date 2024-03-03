الرشيد يستأنف منح السلف للموظفين والمتقاعدين

2024-03-03 21:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

استأنف مصرف الرشيد، اليوم الاحد، منح السلف الشخصية الإلكترونية للموظفين والمتقاعدين. وقال إعلام المصرف في بيان، ورد لـوكالة إيرث نيوز “يعلن المباشرة باطلاق السلف الشخصية لحاملي بطاقة ( نخيل) والموطنة رواتبهم لدى المصرف من الموظفين والمتقاعدين”. وأضاف البيان، ان “التقديم الكتروني من خلال التطبيق الخاص بالمصرف حصراً”، مؤكدا عدم التعامل مع اي مكتب خارجي او […]

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