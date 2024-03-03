2024-03-03 21:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سمّت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، طاقماً تحكيمياً سعودياً لقيادة قمة جماهيرية بين فريقيّ الزوراء والطلبة في دوري نجوم العراق.

و قال نائب رئيس لجنة الحكام محمد عرب، لوكالة شفق نيوز، أن الحكم السعودي خالد الطريس، ويساعده مواطنيه محمد العبكري، وعبد الرحيم الشمري، لقيادة مباراة الزوراء والطلبة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل، في المباراة التي تقام على ملعب الزوراء.

وكان الاتحاد العراقي قد فعّل ‏اتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الدول العربية والأجنبية لأجل تبادل الطواقم التحكيمية لقيادة مباريات الدوريات في العراق وتلك الدول.