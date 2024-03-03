الشركة العامة لصناعة السيارات: خطة لزيادة إنتاج البطاريات عبر 4 خطوط

2024-03-03 21:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفوازأعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأحد، عن خطة لزيادة معدل انتاج البطاريات عبر 4 خطوط إنتاجية.وقال مدير عام الشركة دانا سعد الله سعيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لدينا 4 خطوط لإنتاج البطاريات هي معمل بابل 1 الذي أنشئ من قبل شركة سوفيما الايطالية، وخط ثانٍ في معمل بابل 2 وثالث في الوزيرية، ورابع ممتثلاً معمل النور الذي فيه عقد مشاركة".وأضاف سعيد، أنه "من المتوقع بعد توقيع عقد مشاركة في معمل النور أن ترتفع معدلات الإنتاج مع بقية الخطوط وتكون ذات أرقام جيدة تكتسح الأسواق العراقية وتنافس باقي المنتجات".وتابع أنه "لدينا حاليا وكلاء في جميع المحافظات حيث وصل إنتاجنا للإقليم أيضا".