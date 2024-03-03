الحلبوسي للخزعلي: لنحافظ على الأغلبية السياسية في اختيار رئيس البرلمان

2024-03-03 21:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، يوم الأحد، أهمية الحفاظ على الأغلبية السياسية في استحقاق منصب رئيس البرلمان، الذي تدور حوله خلافات وانقسام بين الكتل النيابية السنية داخل المجلس.

جاء ذلك، خلال لقاء الحلبوسي يرافقه وفداً من حزب تقدم، أمين عام العصائب قيس الخزعلي، وشهد بحث الأوضاع العامة والتطورات السياسية في البلاد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، أهمية الحفاظ على الأغلبية السياسية في استحقاق هذا المنصب (رئيس مجلس النواب)، مع ملاحظة المقبولية الوطنية؛ لغرض تحقيق الاستقرار السياسي في عمل المجلس.

من جانبه، شدَّد الخزعلي، على ضرورة اختيار رئيس مجلس النواب، لما يُمثِّله هذا الموقع من أهمية خاصة؛ من أجل تدعيم المؤسسة التشريعية لإكمال مهامها.

يأتي ذلك، بعد يوم من إعلان رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، تشكيل "أغلبية نيابية سنية" تضم السيادة وعزم وحسم ونواب سنة في العقد الوطني، للمضي بإجراءات اختيار رئيس جديد لمجلس النواب.