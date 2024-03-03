الشيخ الخزعلي يشدد على ضرورة الإسراع باختيار رئيس مجلس النواب

2024-03-03 21:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعشدد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأحد، على ضرورة الإسراع باختيار رئيس مجلس النواب.وذكر المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الأحد، رئيس حزب تقدّم محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والتطورات السياسية في البلاد".وشدّد الشيخ الخزعلي، على "ضرورة الإسراع باختيار رئيس مجلس النواب، لما يُمثّله هذا الموقع من أهمية خاصة، من أجل تدعيم المؤسسة التشريعية لإكمال مهامها".من جانبه، أكد الحلبوسي على "أهمية الحفاظ على الأغلبية السياسية في استحقاق هذا المنصب، مع ملاحظة المقبولية الوطنية، لغرض تحقيق الاستقرار السياسي في عمل مجلس النواب".