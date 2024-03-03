إقليم كوردستان يعطل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة انتفاضة آذار

2024-03-03 21:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان العراق يوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي في جمع دوائرها يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "حكومة اقليم كوردستان تعطل الدوام الرسمي في الخامس من شهر آذار (الحالي) بمناسبة ذكرى اندلاع انتفاضة شعب كوردستان".

وفي الخامس من آذار من العام 1991 انتفض شعب كوردستان ضد نظام صدام حسين، وشكّلت الانتفاضة نقطة تحول تاريخية وإرادة ورسالة قوية ومؤثرة للشعب الكوردستاني في رفض القمع والاحتلال والقهر الذي كان يتعرض له من قبل نظام البعث.