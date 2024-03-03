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خبير اقتصادي يحدد انتاج العراق من النفط بعد إضافة انتاج كردستان

خبير اقتصادي يحدد انتاج العراق من النفط بعد إضافة انتاج كردستان
خبير اقتصادي يحدد انتاج العراق من النفط بعد إضافة انتاج كردستان
2024-03-03 22:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد، انتاج العراق من النفط بعد إضافة انتاج كردستان.وقال المرسومي في تدوينة طالعتها إيرث نيوز، إن حصة العراق الانتاجية في أوبك بلس 4 ملايين برميل يوميا لكن انتاج العراق من النفط الخام في شهر شباط الماضي بلغ 4.160 ملايين برميل يوميا من الحقول النفطية في الوسط والجنوب”.وأضاف، أن “الرقم […]

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