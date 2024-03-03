2024-03-03 22:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد، انتاج العراق من النفط بعد إضافة انتاج كردستان.وقال المرسومي في تدوينة طالعتها إيرث نيوز، إن حصة العراق الانتاجية في أوبك بلس 4 ملايين برميل يوميا لكن انتاج العراق من النفط الخام في شهر شباط الماضي بلغ 4.160 ملايين برميل يوميا من الحقول النفطية في الوسط والجنوب”.وأضاف، أن “الرقم […]

ظهرت المقالة خبير اقتصادي يحدد انتاج العراق من النفط بعد إضافة انتاج كردستان أولاً على ايرث نيوز.