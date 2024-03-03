اجتماع السوداني والقوى الفائزة في انتخابات كركوك يفضي إلى "ورقة عمل" واحدة

2024-03-03 22:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً ضمّ القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وفقا لبيان اصدره مكتبه وورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أنه "جرى، خلال الاجتماع، الاتفاق على استمرار الحوارات الثنائية بين القوى السياسية الفائزة لمناقشة أوراق العمل التي تمّ تقديمها خلال الاجتماع؛ للخروج بورقة عمل واحدة خلال أسبوعين، وشكل التعاون الذي من شأنه أن يحل الإشكالات بين القوى السياسية المختلفة، بما يدفع للإسراع في الوصول إلى اختيار المحافظ الجديد وانتخاب رئيس مجلس المحافظة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاستمرار بالحوارات بين جميع القوى السياسية، وأهمية استدامتها؛ من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي في كركوك التي تمتلك خصوصية مجتمعية، بحسب البيان.