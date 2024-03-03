ارتفاع حصيلة النزاع العشائري في ذي قار الى 4 مصابين

2024-03-03 22:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأحد (3 آذار 2024) بارتفاع حصيلة المصابين في النزاع العشائري بقضاء الاصلاح في محافظة ذي قار.



وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "حصيلة المصابين في نزاع قضاء الاصلاح ارتفع الى 4 أشخاص 2 منهم منتسبين للشرطة".



ولفت الى ان "القوات الأمنية دخلت من 3 محاور للقضاء وسط دعوات نخب عشائرية للتهدئة".

وأشار المصدر الى ان "حدة النزاع المسلح في تراجع وسط سماع إطلاق نار كثيف في بعض المناطق".

وكان مصدر أمني أفاد بوقت سابق لـ"بغداد اليوم"، بـ"استشهاد العميد عزيز مدير استخبارات ذي قار جراء اندلاع نزاع عشائري مسلح بقضاء الإصلاح في محافظة ذي قار".

واكد المصدر "وصول قوة امنية كبيرة على مشارف قضاء الاصلاح بقيادة قائد شرطة ذي قار".