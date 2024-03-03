مانشستر ستي يحبط آمال الشياطين الحمر في ديربي المدينة

2024-03-03 22:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكتسح مانشستر سيتي جاره وغريمه مانشستر يونايتد 3-1، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ماركوس راشفورد قد وضع يونايتد في المقدمة في الدقيقة الثامنة بعدما تلقى تمريرة من برونو فرنانديز ليطلق راشفورد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وبعد ذلك، سجل فيل فودين هدفين رائعين وهز إرلينغ هالاند الشباك قبل النهاية ليفوز "السيتيزن" بثلاثية ويواصل مسعاه للفوز بلقب "البريميرليغ" للمرة الرابعة على التوالي.

وحتى الدقيقة 81 كان فريق الشياطين الحمر، يمنون النفس بعرقلة مسيرة غريمهم الأزلي في المدينة، وتنفيذ وعود المالك الشريك الجديد جيمر اتكليف بإعادة بطل إنجلترا 20 مرة للمكانة التي يستحقها، لكن فودن تلقى تمريرة من خوليان ألفاريز ليسدد الكرة من يسار منطقة الجزاء ويمنح سيتي التقدم مسجلا هدفه الشخصي الثاني.

وأكمل هالاند ثلاثية فريقه بعد خطأ دفاعي حيث قطع رودري الكرة من سفيان أمرابط ليمررها إلى هالاند وينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك.