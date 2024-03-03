2024-03-03 23:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الاحد، ان استهداف مقرات الحشد الشعبي يعكس حالة التخبط لدى امريكا، فيما علق على زيارته الى الانبار. وذكر الفياض في برنامج تلفزيوني تابعته ايرث نيوز: “أي شخصية كانت معارضة للنظام السياسي وتريد العودة يجب أن تعرض على القضاء أولاً والعراق يجب أن يفتح ذراعه لأبنائه”. […]

ظهرت المقالة الفياض: استهداف مقرات الحشد الشعبي يعكس حالة التخبط لدى امريكا أولاً على ايرث نيوز.