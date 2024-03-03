مجلس البصرة يتوعد من المدراء الذين مكثوا 4 سنوات في مناصبهم

2024-03-03 23:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس محافظة البصرة حيدر المرياني، اليوم الأحد (3 اذار 2024)، عن توجه لدى اعضاء المجلس للاطاحة بالمدراء ممن مضى على خدمتهم اربع سنوات.

وقال المرياني لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار استبدال المدراء العامين ممن مضت 4 سنوات على بقائهم في مناصبهم هو قرار لمجلس محافظة البصرة السابق كان يقضي بذلك، وهنالك توجه لدى اعضاء المجلس الجديد بتفعيل هذا القرار".

واضاف: "اننا سنتجه لتكريم من نجح منهم في ادارة دائرته فيما سنتجه لمحاسبة المدير قبل وبعد اقالته ممن قصر اتجاه خدمة المواطن البصري فهنالك عشرات الشباب لديهم الخبرة على ادارة دوائر البصرة والمجلس يريد تمكين تلك الكفاءات في التوجه لزيادة عجلة الخدمات والاعمار بالمحافظة".

وكان محافظ البصرة اسعد العيداني قد اعلن اليوم عن فتح باب الترشيح لمنصب مدير عام صحة المحافظة خلفا للدكتور عباس التميمي الذي تمت اقالته بعد عدم رضا في الاوساط السياسية والشعبية تجاهه.