الشيخ حمودي والحلبوسي يؤكدان أهمية الحوار والتوافقات في استقرار العملية السياسية

2024-03-03 23:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، مع رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، أهمية الحوار والتوافقات في استقرار العملية السياسية .وذكر المكتب الاعلامي للشيخ حمودي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، استقبل مساء اليوم الاحد بمكتبه، محمد الحلبوسي رئيس حزب تقدم والوفد المرافق له، وبحثا مستجدات الساحة السياسية وآفاق التعاون من أجل تعزيز فرص بناء الدولة".وشدد اللقاء، بحسب البيان، على "أهمية الحوارات والتوافقات بين القوى الوطنية في ضمان استقرار العملية السياسية، وسرعة حسم رئاسة مجلس النواب، وتفعيل دوره التشريعي والرقابي".واكدا أهمية التفاهمات بين المكونات السياسية في خلق مناخ وطني مستقر يعزز من فرص استثماره في النهوض بالواقع التنموي والخدمي، وتخفيف معاناة المواطنين".