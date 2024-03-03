العراق والولايات المتحدة يبحثان الإجراءات المتخذة ضد البنوك العراقية

2024-03-03 23:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث سفير جمهورية العراق في الولايات المتحدة الامريكية نزار الخير الله، الإجراءات المتخذة ضد البنوك العراقية وجذب شركات الطاقة الأمريكية للاستثمار في السوق العراقية.وذكرت سفارة العراق في واشنطن في تدوينة لها على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "السفير نزار الخير الله التقى مع وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها ضد البنوك العراقية وآثارها على نمو القطاع المصرفي والإصلاحات الاقتصادية الحكومية".وأضافت، "كما إلتقى السفير الخيرالله بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة، جيفري بايات، وتبادلا الآراء بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق و الولايات المتحدة"، مؤكدة أنه "تم التركيز على جذب شركات الطاقة الأمريكية للاستثمار في السوق العراقية والتقاط الغاز المحترق".