الداخلية: استشهاد مدير استخبارات ذي قار خلال فض نزاع عشائري

2024-03-03 23:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، استشهاد مدير استخبارات مكافحة إرهاب محافظة ذي قار العميد عزيز شلال جهل خلال فض نزاع عشائري في قضاء الإصلاح.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تنعى شهيد الواجب المقدس مدير استخبارات مكافحة إرهاب محافظة ذي قار العميد (عزيز شلال جهل) خلال فض نزاع عشائري في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار".وأضافت، أنه "وفي الوقت الذي ننعى فيه هذا البطل الذي كان أحد الشجعان في وزارة الداخلية، فإننا نؤكد أن من ارتكب هذا العمل الإرهابي الإجرامي لن يفلت من العقاب وسيكون تحت طائلة القانون، إذ إن قيادة شرطة محافظة ذي قار شرعت بعملية تفتيش واسعة ضمن محل الحادث وطوقت المكان بالكامل لإلقاء القبض على طرفي النزاع لينالوا جزاءهم العادل".