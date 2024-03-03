زعما انتحارها بالسم.. تحقيق أمني يكشف جريمة بشعة في البصرة

2024-03-03 23:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف تحقيق أمني لشرطة محافظة البصرة، اليوم الأحد (3 آذار 2024)، عن ملابسات جريمة راح ضحيتها امرأة على يد زوجها.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز قيادة شرطة محافظة البصرة كشفت جريمة قتل غامضة، وذلك بعد ورود إخبار الى مركز شرطة الفراهيدي عن انتحار امرأة بواسطة تناول مادة السم حسب ادلاء زوجها ووالدته".

ولفت البيان الى انه "وبعد تشريح الجثة تبين عدم وجود مواد كيميائية او سموم، وتمت إحالة القضية الى قسم مكافحة الإجرام، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام في البصرة، ونتيجة العمل المهني ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات والمتابعة الحثيثة، أثمرت الجهود عن كشف ملابسات الجريمة والتعرف على الجاني (زوجها)".

وأشار الى "إلقاء القبض على المتهم الزوج وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات وعلى والدته لإدلائها بشهادة الزور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لينالا جزاءهما العادل".