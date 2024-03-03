الداخلية: استشهاد مدير استخبارات مكافحة إرهاب ذي قار

2024-03-03 23:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (3 اذار 2024)، استشهاد مدير استخبارات مكافحة إرهاب محافظة ذي قار العميد "عزيز شلال جهل" خلال فض نزاع عشائري.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزارة الداخلية، تنعى شهيد الواجب المقدس مدير استخبارات مكافحة إرهاب محافظة ذي قار العميد عزيز شلال جهل، خلال فض نزاع عشائري في قضاء الإصلاح".

واضافت، انه "في الوقت الذي ننعى فيه هذا البطل الذي كان أحد الشجعان في وزارة الداخلية، فإننا نؤكد أن من ارتكب هذا العمل الإرهابي الإجرامي لن يفلت من العقاب وسيكون تحت طائلة القانون، إذ إن قيادة شرطة محافظة ذي قار شرعت بعملية تفتيش واسعة ضمن محل الحادث وطوقت المكان بالكامل لإلقاء القبض على طرفي النزاع لينالوا جزاءهم العادل".