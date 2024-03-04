2024-03-04 00:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن. وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز “انفتاح العراق على تعزيز علاقاته مع لبنان في جميع المجالات، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والزراعية والاستثمارية”، مشيراً إلى “وجود الكثير من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تحقق […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد لوزير الزراعة اللبناني أهمية مواجهة آثار التغيرات البيئية ومكافحة التصحّر أولاً على ايرث نيوز.