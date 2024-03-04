حزب الله اللبناني يستهدف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي
2024-03-04 00:00:03 - المصدر: ايرث نيوز
ايرث نيوز/ أعلن “حزب الله” اللبناني، اليوم الأحد، استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.وقال “حزب الله” في بيان أن عناصره: “قصفوا منظومة المراقبة في موقع المطلة الإسرائيلي، وانتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي في جبل نذر، وموقع جل العلام بصاروخ بركان، كما قصفوا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية […]
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