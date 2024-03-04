2024-03-04 00:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن “حزب الله” اللبناني، اليوم الأحد، استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.وقال “حزب الله” في بيان أن عناصره: “قصفوا منظومة ‏المراقبة في موقع المطلة الإسرائيلي، وانتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي في جبل نذر، وموقع جل ‏العلام بصاروخ بركان، كما قصفوا موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية […]

ظهرت المقالة حزب الله اللبناني يستهدف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي أولاً على ايرث نيوز.