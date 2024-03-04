اعتقال متهم اطلق النار على النجدة النهرية واصاب احد المدنيين في بغداد

2024-03-04 00:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باعتقال متهم اطلق النار على النجدة النهرية واصاب احد المدنيين في بغداد. وذكر المصدر لايرث نيوز، “اثناء اجراء الممارسات الامنية المسائية ونصب السيطرات المفاجئة ضمن قاطع الفوج الثالث الطوارئ الكرخ وبعد سماع مصدر اطلاق نار ضمن منطقة الكريمات اسفل جسر الاحرار ونتيجة التحرك السريع وغلق مداخل ومخارج المنطقة”. […]

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