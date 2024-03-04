2024-03-04 00:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، بتقليص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته إيرث نيوز إن “رئيس الوزراء وجه بتقليص ساعات الدوام الرسمي (ساعة واحدة) خلال شهر رمضان المبارك”. ولفت البيان الى ان “التوجيه يشمل “الدوائر الحكومية كافة”.

ظهرت المقالة السوداني يوجه بتقليص ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة في شهر رمضان أولاً على ايرث نيوز.