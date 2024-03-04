السوداني يؤكد انفتاح العراق على تعزيز علاقاته مع لبنان في جميع المجالات

2024-03-04 00:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد (3 آذار 2024)، انفتاح العراق على تعزيز علاقاته مع لبنان في جميع المجالات.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "استقبل، اليوم الأحد، وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن وأكد خلال اللقاء انفتاح العراق على تعزيز علاقاته مع لبنان في جميع المجالات، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والزراعية والاستثمارية"، مشيراً إلى "وجود الكثير من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تحقق المنفعة المتبادلة".

وشدد السوداني، وفقا للبيان، على "أهمية مواجهة آثار التغيرات البيئية ومكافحة التصحّر التي تعاني منها منطقتنا، وهو ما يتطلب وضع استراتيجيات مشتركة؛ من أجل التخلص من الآثار السلبية للتغيرات المناخية".