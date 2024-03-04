المنخفض المعتدل يضرب العراق ويبشر بأجواء ربيعية

2024-03-04 00:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع خبير الأرصاد الجوية، أحمد التميمي، يوم الأحد، حدوث تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة في العراق، مع استبعاد حصول موجة برد قارس.

واستبعد التميمي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، حدوث موجة برد موسمية خلال الأيام المقبلة، واقتصار التقلبات الجوية، الدافئ خلال النهار، والاعتدال ليلاً، والبرد في ساعات الصباح الأولى، بسبب تقدم هذه المنخفضات نحو البلاد".

وأضاف أن "هذه المنخفضات سوف تعطي فرصاً لهطول أمطار، ومعها سوف تبرد الأجواء وترتفع الرطوبة لتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض، خصوصاً مع تحوّل الرياح إلى شمالية لتكون الأجواء باردة".

وتابع التميمي: لكن الوضع يختلف عن الموجة الشتوية التي تكون فيها الأجواء باردة طوال اليوم، أما في التقلبات الجوية تكون الأجواء متغيرة على مدار اليوم".