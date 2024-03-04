السعداوي: وزارة النقل تولي ملف مطار بغداد الدولي الأهمية

2024-03-04 00:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، أن وزارة النقل تولي ملف مطار بغداد الدولي الأهمية.وذكر بيان لوزارة النقل تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ترأس اجتماعا في مطار بغداد الدولي، ضمَّ ممثلي مؤسسة التمويل الدولية IFC، واللجنة المعنية بإعداد خطط تأهيل وتوسعة مطار بغداد الدولي"، مبينا ان " الاجتماع استعرض تقريرا مفصلا عن الخطط المعدة وآليات تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين العراق ومؤسسة التمويل الدولية، في أيلول من العام الماضي، لتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي".واستعرض المجتمعون، وفقا للبيان، "سبل رفع كفاءة مطار بغداد الدولي وتوسعته وتمويله وتشغيله وصيانته، ودعم عوامل السلامة فيه لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات."واكد السعداوي أنّ "وزارة النقل تولي ملف مطار بغداد الدولي الأهمية؛ لما يمثله من واجهة حضارية للبلد"، مشيرا الى أن "هذا الاهتمام بتطوير البنية التحتية والعمل يندرج في إطار رؤية متكاملة تشمل جميع المطارات".واشار ، خلال الاجتماع، إلى انه "يحرص على التواجد الميداني في صالات مطار بغداد الدولي للإشراف بشكل مباشر على واقع الخدمات المقدمة للمسافرين، ومتابعة أعمال التأهيل الشامل لتلك الصالات".