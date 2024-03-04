قائد شرطة ذي قار يتحدث عن الوضع الأمني بالمحافظة: سيطرنا على النزاع العشائري

2024-03-04 01:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

تحدث قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي الخيكاني، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، عن الوضع الأمني بالمحافظة، مؤكداً أن القوات الأمنية سيطرت على النزاع العشائري في الاصلاح.

وقال قائد الشرطة لـ "بغداد اليوم"، إن "قواتنا تسيطر حاليا على الوضع في قضاء الاصلاح وسط انتشار كبير للقوات الامنية"، مبيناً انه "تم اعتقال عشرة أشخاص من مثيري نزاع الاصلاح والمداهمات مستمرة حاليا".

وأضاف أن "مدير الاستخبارات استشهد بعد محاولته الدخول لفض نزاع الاصلاح وتشييعه سيكون اليوم".

وتابع الخيكاني، أن "الوضع مستقر حاليا بالمحافظة والاصلاح ونأسف لما جرى".

وأفاد مصدر أمني، مساء يوم الأحد (3 آذار 2024) بارتفاع حصيلة المصابين في النزاع العشائري بقضاء الاصلاح في محافظة ذي قار.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "حصيلة المصابين في نزاع قضاء الاصلاح ارتفع الى 4 أشخاص 2 منهم منتسبين للشرطة".

ولفت الى ان "القوات الأمنية دخلت من 3 محاور للقضاء وسط دعوات نخب عشائرية للتهدئة".

وأشار المصدر الى ان "حدة النزاع المسلح في تراجع وسط سماع إطلاق نار كثيف في بعض المناطق".

وكان مصدر أمني أفاد بوقت سابق لـ"بغداد اليوم"، بـ"استشهاد العميد عزيز مدير استخبارات ذي قار جراء اندلاع نزاع عشائري مسلح بقضاء الإصلاح في محافظة ذي قار".

واكد المصدر "وصول قوة امنية كبيرة على مشارف قضاء الاصلاح بقيادة قائد شرطة ذي قار".