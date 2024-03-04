شرطة ذي قار : القبض على اعداد من المتورطين بالنزاع العشائري في الاصلاح 

2024-03-04 02:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، القبض على اعداد من المتورطين بالنزاع العشائري في الاصلاح. وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز ان” عمليات امنية مشددة ومداهمات في قضاء الاصلاح على خلفية نزاع عشائري تسبب باستشهاد مدير الاستخبارات . وذكرت حيث ان “تم ضرب اطواق امنية وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش واعتقال جميع المظاهر المسلحة […]

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