اسم جديد على طاولة برشلونة لخلافة تشافي

2024-03-04 07:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأفاد تقرير صحفي إسباني، بأن برشلونة بدأ يفكر في اسم جديد لتعويض رحيل مدربه تشافي هيرنانديز، عقب نهاية الموسم الجاري.وأعلن تشافي رحيله عن برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، في أعقاب خسارة كأس السوبر الإسباني، وتوديع كأس إسبانيا.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الألماني جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، انضم لقائمة المرشحين لخلافة تشافي.ويرتبط ناجلسمان، بعقد مع مع الاتحاد الألماني، لكن كل شيء وارد عقب نهائيات كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل.وأضافت الصحيفة، أن برشلونة سيتواصل مع ناجلسمان لمعرفة مدى استعداده لتدريب البارسا، والشروط التي سيضعها للقدوم إلى كامب نو.وأكدت أن ناجلسمان هو أحد المدربين الذين يحبهم برشلونة، ويبلغ من العمر 36 عاما فقط، لكنه يتمتع بخبرات تدريبية هائلة بعد الفترة التي قضاها في هوفنهايم ولايبزيج وبايرن ميونخ.وارتبط برشلونة بالتعاقد مع أكثر من مدرب مثل توماس توخيل وهانز فليك وميكيل أرتيتا وروبرتو دي زيربي.