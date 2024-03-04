رقم استثنائي لساندرو تحت قيادة أليجري

2024-03-04 08:42:02 - المصدر: واع

متابعة – واعتواجد البرازيلي أليكس ساندرو ظهير يوفنتوس، في التشكيل الأساسي لفريقه أمام نابولي.وحل يوفنتوس، ضيفا على نابولي، أمس الأحد، على ملعب دييجو مارادونا، لحساب منافسات الجولة 27 من عمر الدوري الإيطالي.وفضل ماسميليانو أليجري مدرب اليوفي، الدفع بأليكس ساندرو كمدافع ثالث للسيدة العجوز بدلا من فيديريكو جاتي.وذكر موقع "توتو ميركاتو"، أن ساندرو وصل إلى الظهور رقم 247 له مع يوفنتوس تحت قيادة أليجري.وتابع "ساندرو بات اللاعب الأكثر استخداما تحت قيادة أليجري طوال مسيرته، ليعادل بذلك ليوناردو بونوتشي مدافع الفريق السابق".يشار إلى أن يوفنتوس يحتل وصافة الكالتشيو برصيد 57 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر إنتر، أما نابولي يأتي تاسعا برصيد 40 نقطة.