السوداني يصل نينوى لافتتاح مشاريع

2024-03-04 08:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الاثنين، الى نينوى لافتتاح عدد من المشاريع في المحافظة.

وقال مصدر في محافظة نينوى، لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الوزراء العراقي وصل جواً إلى مطار القيارة العسكري (60 كم جنوب الموصل ) ضمن زيارة معلنة لافتتاح عدد من المشاريع الكبيرة في نينوى

وبين، ان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل وعدد من المسؤولين كانوا في استقباله وتوجهوا بعدها إلى مدينة الموصل ضمن جدول أعمال للزيارة التي ستستمر ليوم واحد فقط.

وأمس الأحد، أخبر مصدر وكالة شفق نيوز، بزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء إلى محافظة نينوى، لافتتاح ووضع حجر الأساس لبعض المشاريع المهمة في مدينة الموصل وبعض الاقضية والنواحي.

وأشار المصدر الى أن "السوداني سيفتتح مستشفى ربيعة ويضع حجر الأساس لانطلاق مشروع معسكر الغزلاني (جنوبي الموصل) والذي طرح كفرصة استثمارية كوحدات سكنية ومشاريع أخرى". ووفقاً للمصدر فإنه "من المتوقع أن يزور السوداني قضاء سنجار للاطلاع على اوضاعه".

وكان السوداني، وجه في 21 كانون الثاني 2024، بتنفيذ عدة مشاريع في محافظة نينوى، بينها مشروع الواجهة النهرية للمدينة القديمة، ومشروع فكّ الاختناقات المرورية لمدينة الموصل القديمة.