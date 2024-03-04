2024-03-04 09:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف علماء ناسا عن استراتيجية طموحة لمكافحة تغير المناخ، تتضمن إرسال طائرات إلى ارتفاعات عالية (أعلى من الطائرات التجارية بنحو 6 كم) ورش جزيئات الجليد في الغلاف الجوي العلوي. وتساهم الاستراتيجية هذه في تجميد الماء والتخلص من البخار قبل تحوله إلى غازات الدفيئة، التي تحبس الحرارة وتمنعها من التسرب إلى الفضاء، ما يؤدي إلى […]

ظهرت المقالة خطة لمكافحة تغير المناخ عبر تبريد الغلاف الجوي تقدمها ناسا أولاً على ايرث نيوز.