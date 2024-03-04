2024-03-04 09:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للتواصل مع روسيا أوليغ كوبياكوف، إن الوضع في باب المندب والبحر الأحمر سيؤثر على تجارة الأغذية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأوضح أن “حصار الحوثيين لمضيق باب المندب والبحر الأحمر يؤثر سلبا على تجارة الأغذية العالمية. وقد تضاعفت تكلفة شحن السفن التي تسير على هذا […]

ظهرت المقالة بسبب التصعيد بالبحر الأحمر.. تحذير من تدهور الأمن الغذائي في العالم أولاً على ايرث نيوز.