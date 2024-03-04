2024-03-04 09:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، أنه يأمل في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان. وقال المالكي في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، في إشارة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة: “هذا شيء تعكف عليه بالفعل الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل. نأمل في نجاح الأمر لأنه مهم جدًا […]

ظهرت المقالة وزير الخارجية الفلسطيني يعرب عن أمله بالتوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل بداية شهر رمضان أولاً على ايرث نيوز.