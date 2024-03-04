2024-03-04 09:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المقدم دانيال هاغاري، وعدد كبير من كبار المسؤولين في نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي، مؤخرًا عن تقديم استقالات جماعية من الجيش احتجاجا على سير الأمور العملياتية والشخصية. وبحسب القناة 14 الإسرائيلية: “أعلن عدد كبير من الضباط استقالتهم من الوحدة المسؤولة عن نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي”. ومن بين […]

ظهرت المقالة موجة استقالات داخل “وحدة مهمة” بالجيش الإسرائيلي أولاً على ايرث نيوز.