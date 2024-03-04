2024-03-04 09:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اتفق كبار منتجي النفط الأعضاء في تحالف “أوبك+”، الأحد، على تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط حتى الربع الثاني، مما يقدم دعما إضافيا للسوق وسط مخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي. وأعلنت السعودية، تمديد خفضها الطوعي بواقع مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو ليصل إنتاجها إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميا. ونقلت وكالة الأنباء […]

ظهرت المقالة كبار منتجي أوبك+ يعلنون تمديد الخفض الطوعي حتى الربع الثاني أولاً على ايرث نيوز.