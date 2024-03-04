2024-03-04 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منطقة العاصمة الكبرى بعد خسارته الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري فيها أمام نيكي هايلي بأنها مستنقع، ووعد بتحقيق انتصارات كبيرة في 5 مارس. وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي “Truth Social”: “لقد تعمدت الابتعاد عن التصويت في العاصمة لأنها مستنقع يضم عددا قليلا جدا من المندوبين ولا يعطي […]

ظهرت المقالة ترامب يصف العاصمة واشنطن بـ”المستنقع” بعد خسارته فيها أمام هايلي أولاً على ايرث نيوز.