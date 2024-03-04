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ترامب يصف العاصمة واشنطن بـ”المستنقع” بعد خسارته فيها أمام هايلي

ترامب يصف العاصمة واشنطن بـ”المستنقع” بعد خسارته فيها أمام هايلي
ترامب يصف العاصمة واشنطن بـ”المستنقع” بعد خسارته فيها أمام هايلي
2024-03-04 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منطقة العاصمة الكبرى بعد خسارته الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري فيها أمام نيكي هايلي بأنها مستنقع، ووعد بتحقيق انتصارات كبيرة في 5 مارس. وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي “Truth Social”: “لقد تعمدت الابتعاد عن التصويت في العاصمة لأنها مستنقع يضم عددا قليلا جدا من المندوبين ولا يعطي […]

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