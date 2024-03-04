2024-03-04 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نقلت وكالة “يونهاب” عن مصادر عسكرية قولها، يوم الأحد، إن أول قمر اصطناعي كوري جنوبي للتجسس نجح في نقل صور “جيدة الدقة” لوسط بيونغيانغ. وتم وضع أول قمر اصطناعي كوري جنوبي للتجسس العسكري في مداره من قاعدة “فاندنبرغ” لقوة الفضاء الأميركية في كاليفورنيا في الثاني من ديسمبر. ووفقا للمصادر، فإن القمر الكهروضوئي بالأشعة […]

ظهرت المقالة قمر كوريا الجنوبية الاصطناعي ينقل صورا لموقع مكتب الزعيم كيم أولاً على ايرث نيوز.