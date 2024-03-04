رونالدو يتفاعل مع فوز ابنه في نادي النصر بلقب الدوري السعودي للبراعم

2024-03-04 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تفاعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فوز نادي النصر بلقب الدوري السعودي للبراعم تحت 13 عاما هذا الموسم، الذي ظفر به قبل نهاية البطولة بثلاث جولات. ونشر حساب الفريق السعودي على منصات التواصل الإجتماعي، الأحد، لقطات مصورة من تتويج النادي بلقب دوري البراعم، قائلا: “أبطال اليوم..نجوم المستقبل”. وحرص رونالدو على تهنئة ابنه كريستيانو […]

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