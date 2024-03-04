2024-03-04 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين ، إطلاق التقديم الإلكتروني لدراسة الدبلوم العالي في تخصُّص مكافحة الفساد. وقال المركز في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان “خدمة التقديم هي ثمرة التعاون مع الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، في هيئة النزاهة الاتحادية، لتلبية احتياجاتها في توفير بعض الاختصاصات المذكورة في الاستمارة […]

ظهرت المقالة إطلاق التقديم الإلكتروني لدراسة الدبلوم العالي في تخصُص مكافحة الفساد أولاً على ايرث نيوز.