2024-03-04 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن “حزب الله” اللبناني، اليوم الاثنين، استهدافه قوات إسرائيلية بالصواريخ أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. واكد حزب الله، في بيانات عدة، “استهدافه لقوة إسرائيلية حاولت التسلل في منطقة وادي قطمون، وقوة أخرى من لواء (غولاني) حاولت التسلل من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا”. كما أعلن الحزب، “استهدافه […]

ظهرت المقالة حزب الله يعلن تصديه لقوات إسرائيلية حاولت التسلل للأراضي اللبنانية أولاً على ايرث نيوز.