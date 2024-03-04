2024-03-04 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين ، الى محافظة نينوى لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الخدمة في مركز المحافظة. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد ” ايرث نيوز”، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل إلى محافظة نينوى؛ للإعلان عن إطلاق العمل في مدينة الغزلاني السكنية الجديدة، وافتتاح ومتابعة عدد […]

ظهرت المقالة السوداني يصل إلى نينوى لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الخدمية أولاً على ايرث نيوز.