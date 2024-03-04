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السوداني يصل إلى نينوى لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الخدمية

السوداني يصل إلى نينوى لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الخدمية
السوداني يصل إلى نينوى لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الخدمية
2024-03-04 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين ، الى محافظة نينوى لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الخدمة في مركز المحافظة. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد ” ايرث نيوز”، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل إلى محافظة نينوى؛ للإعلان عن إطلاق العمل في مدينة الغزلاني السكنية الجديدة، وافتتاح ومتابعة عدد […]

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