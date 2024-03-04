2024-03-04 10:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، إطلاق التقديم الإلكتروني لدراسة الدبلوم العالي في تخصُّص مكافحة الفساد.

وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "خدمة التقديم هي ثمرة التعاون مع الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، في هيئة النزاهة الاتحادية، لتلبية احتياجاتها في توفير بعض الاختصاصات المذكورة في الاستمارة المتاحة ضمن خدمات بوابة أور الوطنية".

ودعا البيان، الراغبين بإشغال المقاعد المُعلن عنها، من قبل مستوفي الشروط المبينة في رابط الخدمة، إلى "تقديم طلبات التعيين عبر الرابط الإلكتروني، بدءًا من يوم الأحد الموافق (3/3/2024) إلى يوم (31/3/2024)"، لافتا الى انه "تم إيضاح شروط التقديم ومراحل عمل الطلبات والتوقيتات الزمنية لذلك، ومدة الدراسة، والأسئلة الشائعة في دليل الخدمة".

للاطلاع على خدمة التقديم اضغط هنا