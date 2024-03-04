الكشف عن حراك حكومي وبرلماني لحسم ملف العشوائيات في بغداد

2024-03-04 10:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشفت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، وجود نية حقيقية حكومية ونيابية من اجل حسم ملف العشوائيات في العاصمة بغداد خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة عباس الجبوري، لـ"بغداد اليوم"، إنه "هناك نية حقيقية لدى الحكومة وكذلك مجلس النواب من اجل حسم ملف العشوائيات في العاصمة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تشريع قانون ينظم تلك العشوائيات، والقانون سيصل قريبًا من الحكومة وسيتم دراسته وتشريعه بما يضمن حقوق المواطن من دون الحاق أي اضرار بحقه".

وأضاف الجبوري أن "المناطق العشوائية في بغداد كان لها اثر سلبي في تردي الكثير من الخدمات على المناطق، وحتى كان لها تأثير سلبي على الوضع الأمني، ولهذا هناك نية جادة لتنظيم هذه المناطق وتكون بشكل قانوني ومتنظم".

واشار الى أنه "سيتم العمل على تشريع قانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، وهناك اغلبية برلمانية داعمة له لما فيه ضمان لحقوق الدولة وكذلك المواطن".

وفي (7 أيلول 2023)، كشف عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي،عن استراتيجية حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في دعم شرائح ما دون خط الفقر والقضاء على ملف العشوائيات.

وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نسبة الفقر في البلاد مرتفعة والجزء الأكبر منهم يعيش في عشوائيات تتنشر في محيط المدن الرئيسية ومنها بغداد".

وأضاف، أن "حكومة السوداني تدرك خطورة العشوائيات التي تنعدم في اغلبها الخدمات الأساسية، فضلا عن ان الفقر بيئة خصبة للكثير من الاشكاليات المجتمعية التي لها مضار أمنية بالمقام الأول"، مبينا انه "يتطلب البدء بشكل جدي في اعداد استراتيجية تؤمن مساكن تليق بهم من خلال بناء منازل واطئة الكلف وسيجري الكشف عنها قريبا".