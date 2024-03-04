السوداني يصل نينوى للإعلان عن إطلاق العمل في مدينة الغزلاني السكنية

2024-03-04 10:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، الى محافظة نينوى للإعلان عن إطلاق العمل في مدينة الغزلاني السكنية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل إلى محافظة نينوى؛ للإعلان عن إطلاق العمل في مدينة الغزلاني السكنية الجديدة، وافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الخدمية في مركز المحافظة وأقضيتها ونواحيها".







