السوداني يضع حجر أساس مدينة الغزلاني في الموصل كفرصة استثمارية

2024-03-04 10:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وضع رئيس الوزراء العراقي صباح اليوم الاثنين، حجر الأساس لمدينة الغزلاني بعد إحالتها كفرصة استثمارية.

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الوزراء العراقي وضع حجر الاساس لمدينة الغزلاني بعد منحها كفرصة استثمارية.

وأوضح الدخيل، أن المشروع كبير جداً وسيساهم في تقليل ازمة السكن بمدينة الموصل.

من جانبه قال مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، إن الأخير أعلن ميدانياً إطلاق الأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مدينة الغزلاني السكنية الجديدة في محافظة نينوى.

وكان مجلس الوزراء قد صادق في وقت سابق بقراره المرقم (23121) لسنة 2023 على تحويل ارض معسكر الغزلاني الى فرصة استثمارية بواقع 3000 الاف دونم الى وزارة الدفاع و4800 دونم تملك الى بلدية الموصل لتوفير قطع اراضٍ وبناء مجمعات سكنية.

ومعسكر الغزلاني، هو أقدم وأكبر معسكر للجيش العراقي في مدينة الموصل، واتخذه تنظيم "داعش" منطلقاً كأكبر معسكر لعناصره، إبان سيطرته على المدينة عام 2014.