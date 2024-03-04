انخفاض ملحوظ يطرأ على أسعار الدولار.. قائمة صباحية لـ 11 محافظة
2024-03-04 10:48:08 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، انخفاضاً ملحوظاً في البورصات الرئيسة بالعاصمة بغداد والمحافظات.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد بلغ اليوم، 149.500 دينار بعدما سجلت يوم امس 151,100 دينار لكل 100 دولار".
ادناه قائمة أسعار الصرف لـ10 محافظات:
100$ = 149,700 البصرة
100$ = 149,500 أربيل
100$ = 149,800 السليمانية
100$ = 149,900 كربلاء
100$ = 149,800 كركوك
100$ = 149,900 بابل
100$ = 149,650 دهوك
100$ = 149,900 الموصل
100$ = 149,900 النجف
100$ = 149,700 بعقوبة