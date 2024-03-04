انخفاض ملحوظ يطرأ على أسعار الدولار.. قائمة صباحية لـ 11 محافظة

2024-03-04 10:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، انخفاضاً ملحوظاً في البورصات الرئيسة بالعاصمة بغداد والمحافظات.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد بلغ اليوم، 149.500 دينار بعدما سجلت يوم امس 151,100 دينار لكل 100 دولار".

ادناه قائمة أسعار الصرف لـ10 محافظات:

100$ = 149,700 البصرة

100$ = 149,500 أربيل

100$ = 149,800 السليمانية

100$ = 149,900 كربلاء

100$ = 149,800 كركوك

100$ = 149,900 بابل

100$ = 149,650 دهوك

100$ = 149,900 الموصل

100$ = 149,900 النجف

100$ = 149,700 بعقوبة







