تداعيات أحداث ذي قار.. البرلمان يتحرك لتصنيف "النزاعات العشائرية" ضمن الإرهاب

2024-03-04 10:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار عارف الحمامي، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، عن وجود حراك برلماني لتصنيف النزاعات العشائرية ضمن قانون مكافحة الإرهاب، كاشفا عن تفاصيل مقترح شراء الأسلحة من المواطنين.

وقال الحمامي في حديث لـ "بغداد اليوم"، اننا "ابلغنا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة بدء العملية العسكرية لبسط الامن في محافظة ذي قار، حيث جاء رد القائد العام للقوات المسلحة بان العملية ستمضي قريبا".

وبشأن مقترح شراء الأسلحة من المواطنين، أوضح الحمامي، ان "الحكومة ستعلن شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين والعشائر"، مؤكدا انه "في حال امتناع أي طرف عن البيع رسميا فان القوات الامنية ستقوم بنزع تلك الأسلحة بالقوة".

واكد ان "بعض عشائرنا يمتلكون ترسانة تفوق إمكانية الأجهزة الامنية بالمحافظة وهذا جزء مما تسبب بنزاع الامس في قضاء الإصلاح"، مشيرا الى ان "هناك حوارات بين أعضاء البرلمان و رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بغية اصدار قرار قضائي صارم باتجاه مثيري النزاعات العشائرية على غرار الدكة العشائرية باعتبار مرتكبيها ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وتحدث قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي الخيكاني، الاثنين (4 آذار 2024)، عن الوضع الأمني بالمحافظة، مؤكداً أن القوات الأمنية سيطرت على النزاع العشائري في الإصلاح.

وقال قائد الشرطة لـ "بغداد اليوم"، إن "قواتنا تسيطر حاليا على الوضع في قضاء الإصلاح وسط انتشار كبير للقوات الامنية"، مبيناً انه "تم اعتقال عشرة أشخاص من مثيري نزاع الإصلاح والمداهمات مستمرة حاليا".

وأضاف أن "مدير الاستخبارات استشهد بعد محاولته الدخول لفض نزاع الإصلاح وتشييعه سيكون اليوم".

وتابع الخيكاني، أن "الوضع مستقر حاليا بالمحافظة والإصلاح و نأسف لما جرى".

وأفاد مصدر أمني، مساء امس الأحد، بارتفاع حصيلة المصابين في النزاع العشائري بقضاء الإصلاح في محافظة ذي قار.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "حصيلة المصابين في نزاع قضاء الإصلاح ارتفع الى 4 أشخاص 2 منهم منتسبين للشرطة".

ولفت الى ان "القوات الأمنية دخلت من 3 محاور للقضاء وسط دعوات نخب عشائرية للتهدئة".

وأشار المصدر الى ان "حدة النزاع المسلح في تراجع وسط سماع إطلاق نار كثيف في بعض المناطق".

وكان مصدر أمني أفاد بوقت سابق لـ"بغداد اليوم"، بـ"استشهاد العميد عزيز مدير استخبارات ذي قار جراء اندلاع نزاع عشائري مسلح بقضاء الإصلاح في محافظة ذي قار".

واكد المصدر "وصول قوة امنية كبيرة على مشارف قضاء الإصلاح بقيادة قائد شرطة ذي قار".