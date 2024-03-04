كردستان تنتهي من اعداد قوائم الرواتب بالعربية: بغداد لا تسمح لنا ببيع النفط

2024-03-04 10:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن المستشار المالي لرئيس وزراء إقليم كردستان ريباز حملان، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، الانتهاء من إعداد قائمة الرواتب لموظفي الاقليم بشكل كامل باللغة العربية.

وقال حملان في مقابلة متلفزة تابعتها "بغداد اليوم": "نحن مستعدون لأي اتفاق بشأن الرواتب، لكن يجب أن يكون في إطار الدستور وقانون الموازنة"، مبيناً أنه "تم الانتهاء من معظم العمل في إعداد قائمة الرواتب باللغة العربية ونحن ملتزمون باتفاقنا مع بغداد".

وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية لا تسمح لنا ببيع النفط ولا ترسل لنا الرواتب وهو السبب في عدم دفع ثلاثة رواتب العام الماضي، لكننا قطعنا عليهم الحجة واتممنا القوائم بشكل كامل وننتظر انتظامهم بارسال المستحقات".

وفي (21 شباط 2024)، عدّت المحكمة الاتحادية، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الاقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الاقليم "باتاً وملزماً".

وأكدت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق بتوفير رواتب منتسبين جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم و تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها".

وأضاف البيان: "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".

وأشار الى انه "يتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر وبيانات المستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية على أن يقوم المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض".