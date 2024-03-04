القاضي حنون: منجزات هيئة النزاهة العام الماضي تفوقت على عمل بقية الدول

2024-03-04 10:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اوضح رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، ان منجزات الهيئة في العام الماضي تفوقت على عمل بقية الدول.

وقال حنون في كلمة له بملتقى الرافدين للحوار ببغداد وتابعته "بغداد اليوم": "لو قارّنا منجزات الهيئة في العام الماضي لوجدنا انها تفوقت على عمل كل هيئات النزاهة الأخرى في بقية الدول".

واضاف: "توجهت الهيئة للعمل بالاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد والتي تستند على الشراكة بين هيئة النزاهة وبين المؤسسات الحكومية الاخرى".

ونوه، حنون أن "الهيئة ستكشف عن أسماء كبيرة متهمة بالفساد خلال الأيام القادمة".