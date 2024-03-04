2024-03-04 11:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكد نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي، اليوم الاثنين، المباشرة بوضع أولويات مكافحة الفساد وتوفير الخدمات والإصلاح الاقتصادي، فيما أشار الى التوجه لابتعاث نحو 1000 طالب الى الخارج العام الحالي.

وقال رزوقي في لقاء له خلال فعاليات ملتقى الرافدين وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مهام مكتب رئيس الوزراء كثيرة وتتميز بأداء القيادات الإدارية"، مشيراً الى أن "المنهاج الوزاري مكثف".

وأضاف، "باشرنا وضع أولويات منها مكافحة الفساد وتوفير الخدمات والإصلاح المالي والاقتصادي، فضلاً عن موضوع الشباب وتوفير فرص خاصة بهم، بالإضافة الى العمل على ابتعاث الطلبة وهذا العام سوف نرسل ما يقارب ألف طالب".

ولفت، الى أن "بغداد تحولت الى ورشة عمل والمكتب لديه فرق متابعة المشاريع"، مبيناً أن "بعض المشاريع انطلقت منذ عام 2008 وكانت حبراً على ورق".

وتابع، "نتحسس اليوم ردود أفعال إيجابية من قبل المواطن"، منوهاً بأن "مكتب رئيس الوزراء اهتم بالتعاون مع جميع الوزارات ووضع الأولوليات والتركيز على مشاريع المستشفيات التي سترى النور قريباً وأغلب المستشفيات تحاكي التطور".

واستطرد، "تم توجيه الطاقات نحو مداخل المدن، علاوة على مشاريع فك الاختناقات".